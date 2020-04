W oficjalnym komunikacie prasowym firmy Platige Image przekazano informacje na temat nawiązania współpracy z krakowskim studiem deweloperskim Bloober Team. Pierwszy zespół zajmie się przygotowaniem zaawansowanych technicznie animacji do kolejnej wysokobudżetowej gry polskiej grupy – na ten moment nie wiemy jednak, o jaki tytuł dokładnie chodzi. Obie strony zdają się być jednak niezwykle zadowolone z zawarcia współpracy, bowiem Platige Image od wielu lat funkcjonuje w branży i ma na swoim koncie chociażby pierwszy zwiastun do Cyberpunka 2077 czy trailery Dying Light 2 i Metro Exodus. Przypomnijmy jeszcze, że Bloober Team zajmuje się horrorami. Ostatnią grą krakowskiego dewelopera było Blair Witch, które spotkało się z ciepłym przyjęciem.

“Jesteśmy dumni z tego, że będziemy pracować z Platige, bo jest to jedno z najlepszych studiów na Świecie. Wspólnie przeprowadziliśmy już część prac weryfikacyjnych, a ich efekty są bardzo ekscytujące. Wierzymy, że nasza współpraca będzie kontynuowana nawet po zakończeniu tego projektu." - komentuje Piotr Babieno, Prezes Zarządu w Bloober Team.

„Cieszymy się, że Bloober zaprosił nas do udziału w tym unikatowym projekcie i tym samym udało się nawiązać współpracę, w ramach której dwie polskie firmy będą tworzyć wysokiej jakości produkcję na najwyższym poziomie. Wspólnie będziemy dążyć do tego by efekty naszej pracy na długo pozostały w pamięci graczy.” – dodaje Karol Żbikowski, CEO Platige Image.