News

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z tradycją na Steamie pojawiło się zestawienie zawierające dwadzieścia najlepiej sprzedających się gier na platformie w marcu, razem z dodatkową listą pięciu najpopularniejszych tytułów free-to-play. Co ciekawe, aż jedenaście gier z listy to kontynuacje, z czego większość serii, które się ich doczekały, istnieje na rynku już od wielu lat. Prócz takich hitów, jak Borderlands 3, Doom Eternal czy Half-Life: Alyx, znalazły się również zupełnie świeże tytuły, jak chociażby Idle Champions of the Forgotten Realms. To zresztą jest jedyna produkcja, która pojawiła się w obu zestawieniach – zarówno wśród dwudziestki najlepiej sprzedających się gier, jak i wśród piątki najpopularniejszych produkcji free-to-play. Model płatności w Idle Champions opiera się jednak głównie na kupowaniu pakietów bohaterów oraz unikalnych skórek czy wszelkich ułatwień. Na koniec warto również zwrócić uwagę na pojawienie się Last Oasis w zestawieniu, czyli polskiego MMO. Dajcie znać w komentarzach, w ile gier z tych zestawień graliście!

Najlepiej sprzedające się gry na Steamie w marcu:

Black Mesa – Crowbar Collective

Yes, Your Grace – Brave at Night

Avorion – Boxelware

Ori and the Will of the Wisps – Moon Studios i Xbox Game Studios

DJMAX RESPECT V – NEOWIZ

Borderlands 3 – Gearbox Software

Granblue Fantasy: Versus – Cygames, Inc. i Arc System Works

State of Decay 2: Juggernaut Edition – Undead Labs i Xbox Game Studios

AI*Shoujo/AI*少女 – ILLUSION

Doom Eternal – id Software

Panzer Corps 2 – Flashback Games

Half-Life: Alyx – Valve

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – Nihon Falcom, Engine Software i PH3

Bright Memory – FYQD-Studio

Idle Champions of the Forgotten Realms – Codename Entertainment

Last Oasis – Donkey Crew

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 – Koei Tecmo

One Step From Eden – Thomas Moon Kang

Biped – NEXT STUDIOS

Mount & Blade II: Bannerlord – TaleWorlds Entertainment

Najpopularniejsze tytuły free-to-play na Steamie w marcu: