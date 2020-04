News

Maria Wawrzyniak ,

W sklepie Humble Store trwa właśnie sprzedaż paczki Humble Square Enix Collective Bundle, w której znajdziemy takie gry, jak The Turing Test, Boundless czy Battalion 1994.

W sklepie Humble Store do 5 maja bieżącego roku do godziny 20:00 czasu polskiego możecie zakupić paczkę Humble Square Enix Collective Bundle, która, jak sama nazwa wskazuje, zawiera tytuły wydane pod szyldem japońskiej grupy Square Enix. Zgodnie z tradycją, zawartość zestawu podzielono na trzy progi cenowe – począwszy od pierwszego za minimum 1 euro (około 4,54 złote), drugiego za więcej niż średnią, czyli w tym przypadku 6,63 euro (około 30 złotych) oraz trzeciego za minimum 9 euro (czyli około 41 złotych). Wszystkie gry otrzymujemy w postaci kluczy Steam. Pamiętajcie, że część zysków możecie przekazać na cele charytatywne – o tym, ile pieniędzy zostanie przekazane organizacjom charytatywnym (w tym przypadku mamy do wyboru Heifer International oraz WaterAid) również decydujecie.

Próg pierwszy (minimum 1 euro, czyli około 4,54 złote):

Oh My Godheads

Goetia

Octahedron

Deadbeat Heroes

Próg drugi (więcej, niż 6,63 euro, czyli około 30 złotych):

The Turing Test

Forgotton Anne

Fear Effect Sedna

Black The Fall

Próg trzeci (minimum 9 euro, czyli około 41 złotych):