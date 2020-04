News

Sztuczna inteligencja pomogła wyostrzyć tekstury otoczenia, przeciwników, bossów i bohaterów niezależnych. Jak ginąć, to w pięknym stylu z DSR 2020 Textures do Dark Souls Remastered.

Jeśli w ostatnim czasie przymierzaliście się do kolejnego podejścia do Dark Souls Remastered lub o zgrozo, zamierzacie zmierzyć się z grą po raz pierwszy, to mamy coś, co Was zainteresuje. W serwisie NexusMods pojawił się specjalny pakiet graficznych poprawek do wydanego jeszcze w 2018 roku Dark Souls Remastered.

Stworzony przez Evelyn Schwab pakiet łączy ręcznie projektowane wysokiej jakości tekstury z oryginalnymi, ale przeskalowanymi z pomocą sztucznej inteligencji, dzięki narzędziu ESRGAN AI. Modyfikacja obejmuje większość lokacji z pierwszej części Dark Souls, ale poprawek doczekali się także niektórzy bossowie, regularni przeciwnicy czy bohaterowie niezależni.

Nowe, wyostrzone ujęcie Dark Souls Remastered na PC możecie zobaczyć na załączonej do wiadomości galerii screenów, a zainteresowanych odsyłamy pod ten adres, gdzie znajdą wszystkie pliki DSR 2020 Textures, wraz z instrukcją ich instalacji.

gallery:13842