Venom 2 z nowym tytułem, datą premiery i... możliwym pojawieniem się Spider-Mana

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi między innymi serwis Games Radar, wytwórnia Sony Pictures zdradziła oficjalny (nowy) tytuł filmu Venom 2 oraz podała nową datę premiery. Produkcja została przemianowana na Venom: Let There Be Carnage, a na wielkich ekranach ma pojawić się 25 czerwca przyszłego roku. Pierwotnie miało to się odbyć drugiego dnia października bieżącego roku, jednak epidemia koronawirusa zmusiła twórców do opóźnienia debiutu filmu. Dowiedzieliśmy się, że głównym antagonistą filmu będzie tytułowy Carnage.

https://twitter.com/BrandonDavisBD/status/1252729757982171145?s=20

To jednak nie wszystko – grający główną rolę Tom Hardy wrzucił dzisiaj na swój profil na Instagramie interesujące zdjęcie, na którym możemy zobaczyć… Spider-Mana w okropnych szczękach Venoma. Aktor dodał do tego podpis RIP Peter Parker. Wpis został szybko usunięty, aczkolwiek w internecie nic nie ginie, dlatego zdjęcie zachował chociażby BrandonDavisBD, które możecie zobaczyć powyżej.