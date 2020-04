Popkultura

LM ,

Odpowiedzialna za kinową adaptację trylogii Igrzyska Śmierci wytwórnia Lionsgate oficjalnie zapowiedziała prace nad ekranizacją kolejnej książki Suzanne Collins – The Ballad of Songbirds and Snake. Powieść stanowi prequel do wydarzeń zaprezentowanych w Igrzyskach Śmierci i skupia się na postaci 18-letniego Coriolanusa Snowa, którego fani serii doskonale kojarzą jako prezydenta Panem.

Przywołana powieść wciąż jest przed rynkowym debiutem, który w USA zaplanowano na 19 maja, więc na razie trudno przewidzieć przebieg linii fabularnej. Wiemy jedynie, że Snow zostaje zaangażowany w dziesiątą edycję Głodowych Igrzysk. Scenariusz filmu przygotuje sama Collins we współpracy z Michaelem Arndtem (Igrzyska Śmierci: W pierścieniu ognia). Za kamerą stanie reżyser trzech filmów z cyklu – Francis Lawrence.