Maria Wawrzyniak ,

Jak informuje oficjalna wiadomość przedstawicieli sklepu GOG, dzisiaj rozpoczęły się środowe łowy, w ramach których zainteresowani mogą zakupić w lepszych cenach sporo gier przygodowych z gatunku wskaż i kliknij (point and click) – najbardziej interesującymi pozycjami są oczywiście tytuły z serii Deponia. To jednak nie wszystko, bowiem równocześnie z ofertą śródtygodniową pojawiła się wyprzedaż klasyków od Sierra On-Line. W ramach tej promocji możecie załapać się chociażby na Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Gabriel Knight czy King’s Quest. Najciekawsze oferty znajdziecie poniżej.