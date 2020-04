News

LM ,

Ciekawostka dla fanów serii Far Cry, a w szczególności jej wydanej w 2012 trzeciej odsłony. Kilka godzin temu odbyła się sesja AMA na forum reddit z aktorem Michaelem Mando, podczas której padło interesujące sformułowanie, nawiązujące do Far Cry 3 właśnie. Odtwórca roli głównego antagonisty, Vaasa Montenegro, zapytany o to, czy dalej utożsamia się z tą niezwykle charakterystyczną postacią, odrzekł, że Vaas zawsze był cząstką jego i być może już niebawem przyjdzie mu wcielić się w niego ponownie.

Oczywiście przywołane tu sformułowanie może odzwierciedlać jedynie nadzieje aktora, ale biorąc pod uwagę zapał, z jakim wydawcy wypuszczają na rynek kolejne remastery i odnowione wersje, możemy zakładać, że Ubisoft szykuje coś w kontekście starszych odsłon Far Cry. Niewykluczone, że wzorem Crysisa seria doczeka się zupełnie odnowionej wersji na PC i konsole nowej generacji, ale warto zachować dystans i nie popadać w skrajny optymizm.

Far Cry 3 jest bez wątpienia jedną z najlepszych odsłon serii strzelanek, także dzięki postaci Vaasa Montenegro. Cóż, być może za jakiś czas na next-genach przypomnimy sobie, jak brzmi definicja szaleństwa. Zainteresowani?

https://www.youtube.com/watch?v=rKMMCPeiQoc