Epic Games postanawia ustąpić – Fortnite niespodziewanie debiutuje w Google Play

Maria Wawrzyniak ,

Jak donoszą między innymi serwisy The Verge oraz Polygon, w sklepie Google Play pojawiło się Fortnite po prawie półtora roku od premiery gry na Androidzie. Wygląda jednak na to, że mamy do czynienia z ustępstwem ze strony Epic Games – zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu opublikowanym na łapach serwisu Polygon, twórcy popularnego battle royale doszli do bardzo prostego wniosku:

Google odgórnie stawia oprogramowanie dostępne poza swoim sklepem na przegranej pozycji, stosując przy tym techniczne oraz biznesowe środki w postaci straszących i wyskakujących wszędzie okienek przy pobieraniu aplikacji lub aktualizacji, restrykcyjnych umów z producentami czy operatorami, opisywaniem przez dział PR firmy niezależnych programów jako “malware” czy chociażby ostatnie działania porkoju Google Play Protect, które całkowicie blokuje oprogramowanie pochodzące spoza Google Play.

Epic Games wciąż ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości Google postanowi przyjrzeć się uważnie swojej polityce i zapewnia, iż nadal będzie rozpowszechniać Fortnite’a poza sklepem Google Play. Jest to o tyle interesująca sytuacja, że jeszcze do niedawna oba koncerny trzymały się kurczowo swoich racji, a sam Tim Sweeney, czyli prezes Epic Games, wyraźnie podkreślał, że Google postępuje niesprawiedliwie.