Popkultura

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że dzisiejsza kinematografia efektami specjalnymi stoi. W niektórych przypadkach graficzne fajerwerki mają nadrobić braki w scenariuszu, a innym razem uzupełnić sceny o elementy, których naturalne odtworzenie jest trudne lub niewykonalne. Ten ostatni przypadek odnosi się m.in. do debiutującego w 2018 roku filmu Venom.

Tom Hard, który wcielił się w postać głównego bohatera rzeczonej kinowej produkcji, podzielił się z użytkownikami Instagrama nagraniem z planu Venoma. Te prezentuje finałową walkę pomiędzy kosmitami, ale oczywiście pozbawioną wszelkich efektów specjalnych, które dodano już do gotowego materiału. Całość wygląda komicznie, co potęguje także podkład muzyczny.

Pozostając przy samym filmie, to w planach jest oczywiście Venom 2. Co ważne, zgodnie z informacjami przekazanymi przez osoby zaangażowane w projekt, zdjęcia do filmu zakończyły się jeszcze przed wybuchem pandemii, a materiał przekazano do postprodukcji. Venom 2 ma zadebiutować w październiku tego roku.

W którym filmie widzieliście najlepsze efekty specjalne?

https://www.instagram.com/p/B_CTdekAVb7/