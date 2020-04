News

Maria Wawrzyniak ,

Wszyscy zainteresowani mogą przez osiem godzin (lub do momentu osiągnięcia ósmego poziomu) pograć w The Division 2 w ramach darmowej wersji próbnej.

Twórcy z Ubisoftu postanowili udostępnić darmową wersję próbną gry Tom Clancy’s The Division 2, którą mogą pobrać wszyscy zainteresowani na komputerach osobistych (ze sklepu Uplay lub Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Wersja pozwala na rozgrywkę przez osiem godzin lub do osiągnięcia ósmego poziomu doświadczenia. Jeżeli zaś po ukończeniu wersji próbnej zdecydujecie się na zakup pełnej wersji produkcji, wszystkie postępy osiągnięte w trialu zostaną zachowane. Aby pobrać wersję próbną The Division 2, wystarczy wejść na oficjalną stronę internetową produktu, którą znajdziecie pod tym adresem. Następnie trzeba wybrać interesującą nas platformę i postępować zgodnie z instrukcjami. Przypomnijmy jeszcze, że Tom Clancy’s The Division 2 zadebiutowało 15 marca 2019 roku.