Jeśli od dłuższego czasu zastanawialiście się, czego możemy spodziewać się po zupełnie nowej marce firmy Bethesda, to być może mamy dla Was namiastkę nadchodzącego RPG-a. W sieci pojawiło się bardzo krótkie, niewyraźne nagranie, które rzekomo prezentuje grę Starfield, która powstaje od dłuższego czasu, ale jak dotąd nie doczekała się oficjalnego pokazu.

Załączony do wiadomości materiał skupia się na eksploracji przestrzeni kosmicznej z kokpitu statku, bez widocznego interfejsu użytkownika i raczej bez większej zawartości buildu. Rzućcie okiem na poniższy materiał, mając na uwadze, że może pochodzić nie tyle z wczesnej wersji, co przedstawiać zupełnie inną grę.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Bethesdy, prezentacja Starfield ma odbyć się na krótko przed oficjalną premierą. Obok tego mamy jednak pogłoski, które sugerują, że pierwszy pokaz tytułu zaplanowano na czerwiec, co wydaje się już nieaktualne od momentu odwołania E3 2020.

Na tę chwilę Bethesda oficjalnie pracuje nad Starfield i The Elder Scrolls 6, ale trudno powiedzieć, kiedy możemy spodziewać się pierwszych konkretów.

https://www.youtube.com/watch?v=2VY9oUWvg1I&feature=emb_title