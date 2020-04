Darmowy tydzień z Monopoly Plus – zostań w domu i graj ze znajomymi!

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli nie masz pomysłu na wieczór, a chciałbyś w coś pograć ze znajomymi, to mamy świetne wieści – Ubisoft udostępnia Monopoly Plus za darmo przez cały tydzień!

Począwszy od dzisiaj od godziny 12:00 aż do 27 kwietnia do godziny 20:00 czasu polskiego wszyscy zainteresowani mogą grać bez żadnych dodatkowych opłat w Monopoly Plus, które zostało udostępnione w Ubisoft Store. Jeśli więc nie macie ze znajomymi żadnego konkretnego pomysłu na spędzenie czasu (oczywiście w domu!), to może być to idealna okazja, aby wystawić swoją przyjaźń na prawdziwą próbę i zagrać razem właśnie w Monopoly Plus. Niestety, Ubisoft udostępnia grę wyłącznie w ramach czasowej promocji – po jej zakończeniu produkcja zniknie z naszej biblioteki (jeżeli oczywiście nie zdecydujemy się na jej zakup). Aby wziąć udział w promocji, wystarczy wejść na oficjalną stronę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami.