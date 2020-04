Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Wprost, bestseller krakowskiego studia Bloober Team, czyli pierwszoosobowy horror psychologiczny Layers of Fear doczeka się ekranizacji. Wczoraj do sieci trafił bowiem raport spółki, z którego dowiedzieliśmy się, że polski zespół zawarł umowę z wytwórnią Project Nerd Boss osadzoną w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, preprodukcja filmu trwała ostatnie dwa lata. Na ten moment nie podano żadnych innych szczegółów. Piotr Babieno, prezes studia Bloober Team, przyznał jedynie, że jest bardzo zadowolony z tego, co udało się już osiągnąć. Pozostaje więc czekać na więcej informacji!