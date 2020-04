Tech

Jeśli należycie do grona osób, których zabawy sprzętem nie ograniczają się jedynie do instalacji i korzystania z określonego oprogramowania, to mamy coś, co Was zainteresuje. Jeden z użytkowników reddita pochwalił się zastosowanym przez siebie rozwiązaniem, a mianowicie zamianą nieużywanego smartfona w monitor dla stanu podzespołów PC. Po umieszczeniu telefonu za przeszkolonym panelem może nie bieżąco sprawdzać m.in. temperatury GPU i CPU czy wolną przestrzeń na poszczególnych nośnikach pamięci. Całość okazuje się całkiem prosta, o ile posiadacie kilka niezbędnych elementów.

Jak zamienić stary telefon w monitor temperatury podzespołów PC?

Znajdź dowolny telefon z systemem operacyjnym Android; Po uruchomieniu pobierz aplikację Remote System Monitor od Trigone ze sklepu Google Play; Pobierz aplikację także na monitorowany PC; Podłącz zarówno PC, jak i telefon do tej samej sieci bezprzewodowej Wi-Fi; Gdy zauważysz wyniki na ekranie aplikacji, to pozostaje jedynie ustawić wyświetlacz telefonu na nieustannie włączony i podłączenie telefonu kablem USB do PC, by się nie rozładował.

Umieszczenie samego monitora to już kwestia wyłącznie dostępności i dobrego widoku na niego. Użytkownik reddita div2691 skorzystał z panelu bocznego, ale przy odpowiednio długim przewodzie USB telefon może wylądować np. pod podstawką z monitorem. Co ważne, sama aplikacja może wyświetlać reklamy, przynajmniej do czasu przesłania drobnej wpłaty na konto twórców, więc lepiej mieć dostęp do samego ekranu, by je pominąć.

Oczywiście całość raczej nie przyda się w standardowym użytkowaniu. Jednak jeśli lubicie mieć wydajność blaszaka pod kontrolą bez zajmowania dodatkowego miejsca na głównych monitorach, to wydaje się, że jest to całkiem wygodne rozwiązanie.

Co o tym myślicie? Znacie jeszcze jakieś proste patenty dla fanów zabawy sprzętem?