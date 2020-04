News

Jeśli na tym etapie zdążyliście już zapomnieć o zapowiedzianej jeszcze w 2014 roku grze WiLD, to raczej nie macie sobie nic do zarzucenia. Po pierwszych pokazach słuch po grze zaginął i nawet jeśli w 2017 roku twórcy obiecywali nam regularne aktualizacje, to tych jednak nie uświadczyliśmy. Podczas gdy wielu mogłoby z czystym sumieniem spisać projekt na straty, tak jeden z użytkowników reddita wyśledził, że na oficjalnej stronie tytułu pojawiły się niepublikowane dotąd grafiki.

Trudno powiedzieć, czy odpowiedzialne za produkcję tytułu Wild Sheep Studio postanowiło w ten sposób dać nam do zrozumienia, że wciąż pracują nad grą, czy zwyczajnie ktoś odgrzebał grafiki na dysku i postanowił wrzucić je na oficjalną witrynę. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż stojący na czele ekipy Michel Ancel nigdy nawet nie dał do zrozumienia, że prace mogą zostać zarzucone, tak po cichu możemy liczyć na to, że produkcja powróci do nas już w dobie PlayStation 5.

WiLD to przygodowa gra akcji w otwartym świecie, w której będziemy musieli nauczyć się przetrwać w nieustannie zmieniającym się środowisku. Obok elementów survivalowych twórcy zapowiadali bogaty w rozmaite tajemnice świat, a także zdolności szamańskie, które pozwolą nam ujarzmiać dzikie zwierzęta. To ostatnie miało mieć kolosalne znaczenie dla samej rozgrywki, a nie da się ukryć, że sam zamysł jest niezwykle interesujący.

Jednocześnie w ciągu ostatnich lat branża zdążyła się już nieco zmienić i pozostaje pytanie – czy wizja WiLD wciąż wydaje Wam się równie atrakcyjna?

gallery:13837

https://www.youtube.com/watch?v=8sYw2X2iYLw