News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia EA Maxis zapowiedzieli kolejny dodatek do gry The Sims 4 – tym razem nasze postacie będą mogły wydziergać własne ubrania.

Twórcy ze studia EA Maxis poinformowali o kolejnym dodatku, który został wybrany przez społeczność The Sims 4. Dzięki niemu nasi Simowie będą mogli robić na drutach własne wirtualne ubrania, które następnie będą mogły być używane przez wszystkich zamieszkujących dane domostwo. Prócz tego rozszerzenie wprowadzi między innymi fotele bujane oraz internetowy sklep Plopsy, gdzie Simowie będą mogli sprzedawać stworzone przez siebie przedmioty, w tym właśnie wydziergane ubrania, jak również obrazy oraz rzeźby. Co ciekawe, nie wystarczy tutaj jedno kliknięcie – konieczne będzie zapakowanie wszystkiego oraz wysłanie za pomocą skrzynki pocztowej. Zainteresowanych zapraszamy do oficjalnej wiadomości deweloperów, gdzie znajdziecie wszystkie powyższe (i więcej) informacje. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że The Sims 4 zadebiutowało 2 września 2014 na komputery osobiste, natomiast 17 listopada 2017 pojawiła się na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One.