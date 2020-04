eSport

Maria Wawrzyniak ,

Michał Jankos Jankowski ma powody do zadowolenia – w finale mistrzostw Europy w League of Legends jego zespół, G2 Esports, pokonał rywala, a sam Polak został wybrany MVP.

Po rozegraniu wczorajszego finału LEC zespół G2 Esports oficjalnie zostało mistrzami Europy w League of Legends, pokonując drużynę Fnatic. Wynik był naprawdę dobry, bowiem G2 pokonało Fnatic 3:0. Co więcej, polski gracz Michał Jankos Jankowski został wybrany najlepszym zawodnikiem wiosennej fazy mistrzostw – otrzymał tytuł MVP (most valuable player) już drugi raz w swojej karierze. Ostatnim razem Jankos został MVP w lecie zeszłego roku. Polak podziękował za wyróżnienie, dziękując również zespołowi i podkreślając, jak ważną pełnią oni w tym rolę – poniżej możecie znaleźć fragment jego wypowiedzi (podajemy za serwisem Cybersport). Spośród wszystkich junglerów Jankos okazał się po raz kolejny najlepszym zawodnikiem.