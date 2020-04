News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Game Rant, cheaterzy w Call of Duty: Warzone (w Modern Warfare również) stanowią tak duży problem, że gracze konsolowi decydują się na wyłączenie funkcji cross-play, która pozwala im grać z użytkownikami posiadającymi komputery osobiste. Producenci gry wraz z firmami Infinity Ward oraz Raven Software zapewniają, iż robią wszystko, co w ich mocy, aby opanować sytuację. Około dwa tygodnie temu zbanowano 50 tysięcy użytkowników, aby zaledwie tydzień temu twórcy poinformowali, że liczba zbanowanych kont wzrosła do 70 tysięcy. Jak nietrudno się domyślić, większość cheaterów stanowią gracze pecetowi, bowiem to właśnie na tej platformie najłatwiej jest pogrzebać w plikach – co jednak znacznie bardziej przykre, gracze konsolowi są niejednokrotnie zmuszeni do wyłączenia opcji cross-play. To z kolei często prowadzi do innych problemów, bowiem w przypadku meczów wieloosobowych na większą skalę (jeśli na przykład gracz konsolowy chce zagrać w trybie dla 150 użytkowników), czas oczekiwania wzrasta z zaledwie trzech sekund na nawet trzy minuty. Ba, posiadacze Xboksa One mają jeszcze trudniej – gra automatycznie zmusza ich do włączenia funkcji cross-play. Na szczęście na forum Reddit pojawiło się już sporo postów pozwalających obejść ten problem, blokując możliwość zabawy z graczami spoza Xbox Live w ustawieniach samej konsoli. Pozostaje więc jedynie mieć nadzieję, że twórcy ostatecznie znajdą jakiś sposób na uspokojenie sytuacji.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Warzone zadebiutowało 10 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Deweloperzy przygotowali samodzielnego klienta, jednak możemy także uruchomić tryb battle royale za pośrednictwem najnowszej odsłony serii – ta zaś, czyli Call of Duty: Modern Warfare, zadebiutowała natomiast 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.