News

LM ,

Okazuje się, że nadchodząca premiera dodatku Shadowlands wprowadzi do World of Warcraft nie tylko nową zawartość, zmiany w mechanice, inny balans postaci czy zupełnie nieoczekiwane nowinki, ale też odświeżony kreator postaci. Nie mówimy tu o nowych funkcjach kreatora, a zmienionym, leciwym już interfejsie, który obsługiwał proces kreowania wirtualnego awatara. Poprawki pojawiły się w dostępnej na zamkniętych serwerach wersji alfa, ale wydaje się, że na ten moment nie wzbudziły powszechnego entuzjazmu.

Blizzard postanowił zupełnie inaczej rozmieścić ikony, wrzucając je w dedykowane warstwy, a do obsługi określonych parametrów personalizacji przygotował specjalne suwaki. W ten sposób udało się porzucić bloki ikon, ale zamiast nich mamy na ekranie okrągłe ikonki, które od razu przywodzą na myśl gry mobilne. Całość raczej przypomina przyciski, które tylko oczekują na nasz kciuk, a nie ikony, w które powinniśmy klikać myszą. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości obrazek.

Jak oceniacie nowy interfejs? Ma on szczególne znaczenie, a może najwyższy czas, żeby Blizzard wprowadził zmiany również w tym zakresie?

World of Warcraft: Shadowlands ukaże się jeszcze tego lata. Tymczasem warto wspomnieć, że dostępna na serwerach WoW-a premia do zdobywanego doświadczenia została wydłużona aż do premiery łatki poprzedzającej premierę Shadowlands, więc możecie cieszyć się podwójnym XP w WoW i WoW Classic aż do lata.