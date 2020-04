Popkultura

LM ,

Jeśli ciepło wspominacie zapoczątkowaną jeszcze w 1995 roku serię pierwszoosobowych przygodówek Myst, to mamy coś, co z pewnością Was zainteresuje. Jak donosi serwis Deadline, kultowy cykl gier przygodowych studia Cyan otrzyma własny serial, który znacząco rozszerzy mitologię surrealistycznego świata wysp zaprezentowanych w grach.

Produkcją serii ma zająć się wytwórnia Village Roadshow, podczas gdy scenariusz dla pilotażowego odcinak przygotuje scenarzysta filmu X-Men: First Class — Ashley Edward Miller — którego producent widzi także w roli showrunnera cyklu. Obok serialu Myst może otrzymać także pełnometrażowy film, ale tutaj warto poczekać na oficjalne komunikaty wytwórni.

Myst zadebiutowało na PC w 1995 roku, przenosząc graczy do nietypowego fantastycznego świata. Tytuł cieszył się ogromną popularnością, na którą wpłynął również fakt, iż gra pojawiła się na raczkujących wtedy nośnikach CD-ROM, które wkrótce miały na dobre zastąpić dyskietki. Ostatecznie Cyan przygotowało niebanalny świat, wciągającą fabułę i trudne zagadki, a to połączenie zapewniło serii kultowy status i kolejne odnowione wydania.

Jeśli szukacie trudnej i wciągającej przygodówki, to warto zmierzyć się z wydanym w 2016 roku Obduction, które łączy możliwości silnika Unreal Engine 4 z klasycznymi zdigitalizowanymi nagraniami aktorów. Za tytuł odpowiada oczywiście Cyan.

https://www.youtube.com/watch?v=2wCPOTK587o