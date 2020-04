Popkultura

Tym razem garść ciekawostek, które z pewnością doskonale znają najbardziej wnikliwi fani świata Star Wars, ale być może zaskoczą wielu niedzielnych miłośników uniwersum. O ile nikogo nie dziwi już fakt, że dla wielu filmów przygotowano alternatywne sceny czy zakończenia, to okazuje się, że debiutujący w latach 70. ubiegłego wieku film Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja miał początkowo wyglądać zupełnie inaczej.

Na kanale Star Wars Theory pojawiło się pobieżne omówienie pierwszego scenariusza Nowej Nadziei, który na tym etapie oznaczano jeszcze jako Saga I, więc możemy przypuszczać, że miał być prawdziwym początkiem opowieści. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że zgodnie z teoriami fanów, za poczęcie Anakina Skywalkera odpowiada ciemna strona Mocy w osobie Dartha Sidiousa. Tymczasem wedle pierwszego skryptu Anakin miał prawdziwego ojca.

Zgodnie z informacjami zawartymi w pierwszym scenariuszu Nowej Nadziei ojcem Anakina, a właściwie Annikina był rycerz Jedi o imieniu Kane, a obaj nosili nazwisko Starkiller. W opowieści pojawia się też legendarny generał Jedi, Luke Skywalker, do którego Kane dołącza wraz z synem, by walczyć przeciwko Imperium. Sam Kane jest niemal w całości cyborgiem, którego procesy życiowe obsługuje dedykowana aparatura. Co ciekawe, już wtedy pojawiały się takie określenia jak padawan czy pozdrowienie „niech Moc będzie z Wami”.

Jak wiemy, ostatecznie wiele postaci zachowano, ale całość zamieszano tak dalece, że większość z nich w zupełności odeszła od pierwotnych ról. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał.

Co powiecie na ekranizację Gwiezdnych Wojen na podstawie oryginalnego scenariusza? Lepszy niż finalna wersja?

https://www.youtube.com/watch?v=5U7Y3FOwPD8