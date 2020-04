News

Ciekawostka dla fanów kultowej marki Blizzarda. Pracujący na co dzień jako artysta środowiska Toni Dorotić podzielił się z użytkownikami sieci własną wizją zremasterowanej gry Diablo 2. Jak sam przyznaje, po cichu liczył, że seria obierze nieco inny kierunek rozwoju wzorem Warcrafta, który z RTS-a zamienił się w MMO. I chociaż nadal wyczekuje premiery Diablo 4, to nie pogardziłby dynamiczną grą akcji pokroju nowego God of War.

Na załączonych do wiadomości materiałach możecie zobaczyć wizję lokacji startowej Aktu 3 Diablo 2, Doki Kurst, przeniesione do trójwymiarowego środowiska za pośrednictwem Unreal Engine 4. Wszystko, co widzicie na prezentacji, poza wodą zalewającą doki, artysta przygotował samodzielnie. Komu Diablo 2 Remastered w 3D? Całość robi wrażenie, tym bardziej że twórca nie starał się na siłę upiększać podniszczonej lokacji. Ta jak zapewne wiecie, jest stopniowo wchłaniana przez sąsiadującą puszczę, którą skaziła obecność Mefista. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię.

Warto wspomnieć, że na którymś etapie Blizzard faktycznie rozważał przeniesienie Sanktuarium w trzy wymiary z walką inspirowaną na mechanikach Dark Souls, ale projekt nie przetrwał zbyt długo. Osobiście jestem fanem izometrycznych hack’n’slashy, ale nie obraziłbym się, gdyby takie Diablo Immortal, zamiast grą mobilną, okazało się wydanym na PC i konsole spin-offem w 3D.

Co o tym sądzicie?

https://www.youtube.com/watch?v=D0SqVrvAYcU&feature=emb_title