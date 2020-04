News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli posiadacie egzemplarz Persona 5 Royal i trochę już pograliście, to polecamy sprawdzić skrzynkę mailową.

Jak donosi serwis PushSquare, niektórzy gracze posiadający egzemplarz Persona 5 Royal po ukończeniu pierwszego Pałacu w grze otrzymali interesujące wiadomości mailowe od Sony, w których znaleźli kody do PlayStation Store – po ich zrealizowaniu otrzymali aż dwanaście awatarów i cztery dynamiczne motywy. Niedługo później wpis został zaktualizowany i okazało się, że Sony powysyłało garść nowych kodów z kolejnymi motywami (dokładnie trzema) oraz dziewięcioma nowymi awatarami – wygląda jednak na to, że tym razem gracze, którzy otrzymali kody, musieli ukończyć czwarty Pałac w grze. Zdaniem redaktorów serwisu PushSqare, promocja tyczy się jedynie Europy, aczkolwiek nawet w tym przypadku niektórzy gracze dostają kody w zupełnie innym czasie, niż pozostali użytkownicy. Tak czy inaczej, polecamy sprawdzić skrzynkę mailową – kto wie, może też mieliście to szczęście? Poniżej załączamy kilka zdjęć przedstawiających prezenty.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis