Dragon Ball Z: Kakarot - nadchodzi darmowy tryb karciany i DLC z piekielnie trudnym przeciwnikiem

News

pepsi ,

Card Game to nowy tryb gry, który zostanie udostępniony w następnej dużej aktualizacji Dragon Ball Z: Kakarot – podaje magazyn V-Jump. Pozwoli on użytkownikom kolekcjonować i zagrywać w trakcie rozgrywki oraz walk rozmaite karty. Będą też sieciowe bitwy, pozwalające skonfrontować się z innymi graczami.

V-Jump ujawnił ponadto szczegóły dotyczące nadchodzącego DLC do Dragon Ball Z: Kakarot, A New Power Awakens – Part 1. Rozszerzenie wprowadzi nowego, potężnego przeciwnika – Beerusa z Dragon Ball Super. Będzie to postać 250. poziomu, niezwykle ciężka do pokonania. Nawet zespół developerski ma olbrzymie trudności z odniesieniem zwycięstwa w starciu z nim. Szanse na triumf oceniane są na około 10 proc.!

Dragon Ball Z: Kakarot A New Power Awakens – Part 1 zostanie udostępnione tej wiosny. DLC do gry dodadzą jednak wyłącznie nabywcy przepustki sezonowej. Dystrybucja poza Season Passem ruszy dopiero po premierze A New Power Awakens – Part 2. Obie części będą sprzedawane razem.