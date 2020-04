News

Maria Wawrzyniak ,

Odlotowy Dietetyk to, jak sama nazwa wskazuje, blog, gdzie możemy poczytać o tym, jak odpowiednio się odżywiać oraz dbać o swoją dietę. Ostatnio na jego łamach pojawił się jednak artykuł, który powinien zainteresować również graczy – Żywienie w e-sporcie, czyli kilka słów o tym, jak dieta może Ci pomóc wygrać. Jak informuje Emilia Kliczewska, autorka bloga będąca dyplomowanym dietetykiem klinicznym oraz psychodietetykiem, dobry gracz musi być skoncentrowany, odporny na stres i zdolny do szybkiego podjęcia decyzji – to właśnie w tym celu w jadłospisie gracza powinny znaleźć się produkty wspierające pracę mózgu oraz ośrodkowego układu nerwowego. W artykule znajdziecie 10 przydatnych wskazówek, która mogą pomóc osiągać znacznie lepsze wyniki w e-sporcie dzięki odpowiedniej diecie.

