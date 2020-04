News

Maria Wawrzyniak ,

W sklepie GOG zadebiutowały gry z serii The Evil Within – z tej okazji przygotowano specjalną promocję (również na dodatki!), która potrwa do 23 kwietnia.

Dzisiaj do oferty sklepu GOG dołączyły gry z serii The Evil Within. Z tej okazji zdecydowano się przygotować specjalną promocję zarówno na główne odsłony, jak i na dodatki – obie części są dostępne z rabatem 75% do 23 kwietnia bieżącego roku do godziny 15:00 czasu polskiego. Do tego momentu macie również czas zgarnąć dodatki do pierwszej gry z serii oraz specjalną paczkę z podstawką The Evil Within i wszystkimi dodatkami. Jak dodaje zespół GOG, wisienką na torcie jest specjalny artykuł o samym Shinjim Mikami i jego podróży w świat grozy, który wszyscy zainteresowani mogą znaleźć pod tym adresem.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis