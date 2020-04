News

Kultowy NFS z 2005 roku z masą wizualnych poprawek, nowymi trybami zabawy i ponad setką aut. Pobierz już dziś Need for Speed Most Wanted Redux 2020.

Dobre wieści dla fanów serii Need for Speed, a w szczególności wydanej w 2005 roku odsłony Most Wanted. Modder znany jako KryZeePlays podzielił się z użytkownikami sieci najnowszą wersją swojego moda Redux 2020 do rzeczonej produkcji. Całość jest swoistym połączeniem dla wszystkich najlepszych pomysłów społeczności, którą podano w zestawie z wieloma poprawkami dla oprawy wizualnej.

Most Wanted Redux 2020 oferuje m.in. poprawione tekstury i cieniowanie przygotowane z myślą o wydaniu na konsolach Xbox 360. Obok tego możemy liczyć na zremasterowany HUD, sky boksy i odbicia światła. Modder postarał się także o nowe efekty dla opadów deszczu, możliwość wyboru pory dnia dla wyścigu, wysokiej jakości malowania pojazdów i usprawnione modele aut. Co więcej, Most Wanted Redux 2020 oferuje także nowe tryby rozgrywki, grywalnych policjantów oraz ponad 110 aut do naszej dyspozycji.

Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres, a niezdecydowanych zachęcamy do zerknięcia na załączony poniżej materiał wideo.

https://www.youtube.com/watch?v=aK42wnWjYmQ&feature=emb_title

