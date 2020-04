World War Z zmierza na Nintendo Switch, zapowiedziano edycję GOTY

News

Maria Wawrzyniak ,

World War Z, czyli kooperacyjna trzecioosobowa strzelanka od studia Saber Interactive, zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch (podajemy za serwisem VG247, który z kolei powołuje się na IGN) – aktualnie nie wiemy jednak, kiedy ma miejsce premiera. To jednak nie wszystko, bowiem deweloperzy zapowiedzieli również World War Z: Game of the Year Edition, będące specjalnym wydaniem pozwalającym powalczyć graczom z zombie… w Marsylii. Rozgrywkę z nowej lokacji możecie zobaczyć poniżej, na opublikowanym przez serwis IGN materiale na YouTubie. Wiemy natomiast, że edycja GOTY ma zadebiutować na rynku 5 maja bieżącego roku jednocześnie na wszystkich trzech platformach, czyli pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

https://youtu.be/c6paX5O6ll0

