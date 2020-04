News

Rozkręć industrialny ośrodek na jednym z księżyców Saturna i postaw się konkurencyjnym korporacjom w strategii Industries of Titan od twórców Crypt of the NecroDancer.

Wygląda na to, że wbrew wcześniejszym deklaracjom studio Brace Yourself Games potrzebowało nieco więcej czasu, by dowieźć swoją najnowszą produkcję na rynek. Zapowiedziana jeszcze w 2017 roku strategia Industries of Titan doczekała się wydania we wczesnym dostępie na PC ku uciesze fanów platformy Epic Games Store. Tytuł zmierza również na Steam, ale zapewne z uwagi na umowę o czasowej wyłączności, pojawi się na serwerach Valve dopiero w 2021 roku.

Industries of Titan to strategia typu city-builder, w której skolonizujemy jeden z księżyców Saturna, tytułowy Tytan. Naszym zadaniem będzie rozkręcenie własnego ośrodka przemysłowego w obszarze miejskim, który pozwoli konkurować nam z obecnymi na księżycu korporacjami. Całość skupia się na osiągnięciu przewagi technologicznej, produkcyjnej i rozszerzaniu strefy politycznych wpływów, ale nie zabraknie też zbrojnych starć z oponentami. Te ostatnie rozgrywane będą w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aktywnej pauzy.

Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowanej przez twórców prezentacji rozgrywki w Industries of Titan.

https://www.youtube.com/watch?v=O8rlPOh9b9Q

https://www.youtube.com/watch?v=YJM6iWHaZPU

