Premiera bety Minecrafta z RTX już w tym tygodniu

Maria Wawrzyniak

Jak głosi oficjalna strona internetowa firmy NVIDIA, Minecraft with RTX Windows 10 Beta dostępny będzie już od jutra, czyli czwartku 16 kwietnia. Prawie dziewięcioletnia produkcja zostanie gruntownie odświeżona za pomocą ray tracingu, zapewniając graczom zupełnie nową jakość rozgrywki. Prócz wizualnej wierności ray tracingu w czasie rzeczywistym, twórcy zapewniają również absolutnie najwyższą wydajność techniki DLSS napędzanej platformą NVIDIA GeForce RTX.

https://youtu.be/uF5XjQnhXE8

To oznacza, że Minecraft w dużej mierze przestanie przypominać jedynie zlepek pikselowych klocków (co wcale nie oznacza, że to coś złego!), a zacznie wyglądać jak prawdziwe życie – globalne oświetlenie rozjaśnia bloki, świecące piksele oświetlają świat, woda odbija otoczenie, cienie padają we właściwy sposób, a realistycznie zachowujące się materiały dodają autentyczności Twojemu światu. Krótko mówiąc: będzie tak pięknie, jak nie było jeszcze nigdy! Przypomnijmy, że oryginalny Minecraft zadebiutował w 2011 roku na pecetach i w ciągu kilku lat od premiery trafił na większość platform sprzętowych.

