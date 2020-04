Szykuje się naprawdę godna konkurencja dla Simsów? Zobaczcie nowe materiały z Paralives

News

Maria Wawrzyniak ,

Do sieci trafiły nowe materiały z Paralives, zaawansowanego symulatora życia i zarazem niezależnej konkurencji dla cyklu The Sims.

Kilka dni temu do sieci trafił nowy materiał z gry Paralives, niezależnego symulatora życia stanowiącego konkurencję dla popularnego cyklu The Sims. Produkcja wzbudza naprawdę spore zaciekawienie wśród fanów gatunku. Na najnowszym nagraniu przedstawiono wnętrze mieszkania pewnej Maggie, przykładowej postaci, którą będziemy mogli stworzyć i zarządzać w trakcie rozgrywki. Choć materiał jest dość krótki, bo nie trwa nawet minuty, tak całość wciąż prezentuje się naprawdę dobrze. Wnętrze, choć przepełnione najróżniejszymi detalami, wygląda bardzo realistycznie, wręcz naturalnie.

https://youtu.be/DIqTswEEcL0

Wiemy już, że Paralives zmierza wyłącznie na pecety – niestety, jeśli myśleliście, że mamy dla Was jakiekolwiek wieści dotyczące premiery, to musimy Was zmartwić. Gra jest na tak wczesnym etapie produkcji, że sami jej twórcy nie mają pojęcia, kiedy zadebiutuje na rynku. Ba, nie są w stanie nawet podać przybliżonej daty premiery. Niemniej jednak, wygląda na to, że warto będzie czekać.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis