Wygląda na to, że nawet niesprzyjające branży okoliczności nie wpłyną na tegoroczne plany studia Codemasters. Na oficjalnych kanałach firmy pojawiła się oficjalna zapowiedź gry F1 2020 na PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia. Zgodnie z informacjami ujawnionymi przy okazji zapowiedzi F1 2020 trafi na rynek dokładnie 10 lipca. Co dla fanów Formuły 1?

Przede wszystkim tryb My Team oraz rozgrywka na podzielonym ekranie. Do tego twórcy przygotowali kampanię, której długość możemy wybrać spośród trzech dostępnych schematów. Na dokładkę spersonalizowane zasady sterowania i masa opcji, by dostosować zabawę do własnych preferencji.

Twórcy nie pokazali zbyt wiele na załączonych do wiadomości materiałach i pozostaje czekać na kolejne nowinki.

https://www.youtube.com/watch?v=TdqZ6HZntIQ

