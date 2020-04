News

Twórcy Valorant chwalili się, że rozgrywki nie zniszczą nam działania oszustów. Teraz wiemy, jak Riot Games zamierza to osiągnąć, ale niektórzy gracze są sceptyczni.

Nie dalej jak tydzień temu Riot Games uruchomiło pierwszą turę zamkniętych testów beta swojej najnowszej produkcji – sieciowej strzelanki zatytułowanej Valorant. Ekipa promowała grę jako łatwą w obsłudze, dostępną nawet na leciwym sprzęcie, a także wolną od wszelkiej maści oszustów. Skupmy się na tym ostatnim, gdyż właśnie system wykrywania nieuczciwych graczy wzbudził największe kontrowersje wśród fanów Valorant.

Okazuje się bowiem, że Valorant Vanguard korzysta ze specjalnego sterownika, który po instalacji rozpoczyna działanie wraz z uruchomieniem systemu operacyjnego, nawet wtedy, gdy gra nie jest odpalona. Taka formuła szybko wzbudziła nieufność wobec oprogramowania, które – celowo lub w wyniku błędu – może nie tylko stworzyć luki w bezpieczeństwie PC, ale też wysyłać do Riot Games dane, których wolelibyśmy nie udostępniać.

W odpowiedzi na zarzuty Riot Games zakomunikowało, że Vanguard nie zbiera żadnych danych i nie wysyła ich do firmy. Do tego nad zapewnieniem bezpieczeństwa przepływu danych pracował sztab specjalistów, więc zdaniem twórców sterownik nie powinien ułatwić zadania hakerom. Sam Vanguard korzysta z niewielkiej ilości zasobów PC, więc nie powinniśmy odczuć spadku wydajności z tytułu dodatkowego procesu. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że wszystko to ma na celu wyłapywanie wszelkich wspomagaczy zaraz po ich uruchomieniu, a aplikacja rozpoczyna wydajne działanie i skanowanie dopiero po uruchomieniu Valorant.

Cóż, jedni uznają, że jest im to bez różnicy, inni nie będą zbyt przychylnie patrzeć na dodatkową kontrolę peceta. Co o tym myślicie?

