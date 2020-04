News

LM ,

Współpracujący z Warner Bros. Joel Dos Reis Viegas udostępnił w sieci swoje portfolio z tamtego okresu. Obok Metropolis mamy także przymiarki do Suicide Squad.

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak może wyglądać Metropolis w rzekomo powstającej w Warner Bros. Montreal grze o przygodach Supermana to mamy coś, co Was zainteresuje. Kilkuletni współpracownik studia, Joel Dos Reis Viegas, opublikował w sieci swoje portfolio, które skupia się przede wszystkim na postaci Batmana, ale pojawiły się także nieco inne akcenty.

Mowa tu przede wszystkim o załączonej powyżej grafice, która zdaniem użytkowników sieci potwierdza, że WB Montreal pracuje lub pracowało nad grą bazującą na komiksach o Supermanie. Obok tego możemy zobaczyć dwie grafiki, które odwołują się bezpośrednio do skasowanej gry na motywach Suicide Squad. Oczywiście grafiki koncepcyjne jeszcze o niczym nie świadczą, ale są wykonane z taką starannością, że warto rzucić okiem.

Tymczasem od dłuższego czasu Warner Bros. kusi fanów zajawkami dotyczącymi najnowszej gry o Batmanie, ale oficjalnej zapowiedzi jak nie było, tak nie ma.

Czekacie na grę o Supermanie?

