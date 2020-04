ESRB postanowiło wreszcie wprowadzić nowe oznaczenie dotyczące losowych mikropłatności

News

Maria Wawrzyniak ,

The Entertainment Software Rating Board, znane szerzej jako po prostu organizacja ESRB, poinformowała wczoraj o wprowadzeniu dodatkowego oznaczenia zarówno na pudełkowych wersjach gier, jak i w serwisach typu Steam, które będzie informować graczy o obecności mikrotransakcjach zawierających losowe elementy w danym tytule – z angielskiego In-Game Purchases (Includes Random Items). Takowa łatka zostanie przydzielona produkcjom, w których funkcjonują wszelkiego rodzaju lootboksy (lub, jak kto woli, mechanizmy niespodzianki), czyli skrzynki i tego typu cuda. To jednak nie wszystko, bo tyczy się to również takich elementów, jak losowe nagrody za logowanie.

https://twitter.com/ESRBRatings/status/1249705912320667649?s=20

Oczywiście, bardzo często takowe tytuły zawierają również płatne elementy, jak chociażby skórki czy wszelkiego rodzaju wspomagacze. Jedynie produkcje bez losowych mikrotransakcji nadal będą dostawać wyłącznie oznaczenie In-Game Purchases, już bez jakiejkolwiek dodatkowej informacji w nawiasie. ESRB przyznało, że wprowadzenie nowego oznaczenia ma miejsce w dużej mierze po to, aby zwiększyć świadomość rodziców o mikrotransakcjach, którzy wcale nie muszą wiedzieć, że istnieją mikropłatności z całkowicie losowymi elementami. Przypomnijmy jednak, że ESRB działa na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Europejscy gracze muszą czekać na ewentualną decyzję tego typu od PEGI.

