Połączenie renesansowego malarstwa, muzyki klasycznej i absurdalnego poczucia humoru dla fanów Monty Pythona w przygodówce point-and-click. Oto The Procession to Calvary.

Nawet jeśli wiosenny kalendarz premier nie pęka w szwach, to już teraz bez cienia wątpliwości możemy stwierdzić, że na PC zadebiutowała jedna z najdziwniejszych tegorocznych produkcji. Znany z wydanego w 2017 roku Four Last Things Joe Richardson przesunął granice absurdu na jeszcze wyższy poziom w udostępnionym właśnie na Steam The Procession to Calvary.

Jeśli sam tytuł nie budzi Waszych skojarzeń z renesansowym obrazem Pietera Bruegela Starszego, to z pewnością na wyobraźnię podziałają załączone do wiadomości screeny. Richardson ponownie połączył mechaniki przygodówki point-and-click z renesansowym malarstwem (m.in. Rembrandt, Botticelli, Michał Anioł) i muzyką klasyczną (Vivaldi, Bach czy Handel).

Wszystko to zaowocowało pełną absurdalnego humoru, rozwiązań i zagadek środowiskowych mieszanką, którą z pewnością docenią fani Monty Pythona. Twórca obiecuje bardzo luźne podejście do tematyki renesansu i pełnoprawną linię fabularną.

Cóż, jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko…

https://www.youtube.com/watch?v=lf62lt5QCZ4&feature=emb_title

