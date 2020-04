News

Jeśli mieliście okazję spędzić nieco czasu z wydaną w 2003 roku grą Prince of Persia: The Sands of Time, to z pewnością doskonale pamiętacie emocje, jakie towarzyszyły korzystaniu z mechaniki cofania czasu. Efektowna w tamtych czasach opcja mocno wyryła się w pamięci graczy, ale okazuje się, że umieszczenie jej w grze miało dosyć prozaiczne podstawy.

Wszystko przez to, że dyrektor kreatywny projektu, doskonale Wam znany Patrice Desilets zagrywał się w klasyczne Prince of Persia jeszcze za czasów Amigi i… notorycznie ginął. Częste oglądanie odradzania bohatera i powrót do punktu kontrolnego w opinii Desiletsa było zwyczajnie nudne, więc ten obmyślił całkiem ciekawy sposób na uniknięcie nieustannych respawnów. Tak powstało cofanie czasu, które nie tylko zapewniło grze kultowy status, ale pomogło zbudować ciekawą linię fabularną i umożliwiło nam korzystanie m.in. ze spowalniania czasu w walce z przeciwnikami. Cóż, wszystkie upadki w przepaść z czasów Amigi nie poszły na marne.

Pozostawmy jeszcze na chwilę kulisy powstawania Prince of Persia: The Sands of Time i przejdźmy na moment do krążących wokół serii pogłosek. Według nich jeszcze w tym roku Ubisoft ma zapowiedzieć odnowione wydanie trylogii Księcia jako Prince of Persia Remake. Oczywiście do tych doniesień należy zachować odpowiedni dystans, ale nie ukrywam, że trzymam kciuki za taki rozwój wydarzeń.

Jak wspominacie cofanie czasu w Piaskach Czasu?

Prince of Persia: The Sands of Time ukazało się na PC, PlayStation 2, Xbox, Nintendo Game Boy Advance oraz Nintendo Game Cube w 2003 roku.

