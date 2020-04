News

LM ,

Wiosenny kalendarz pustoszeje w zastraszającym tempie, ale tym razem to chyba dobra wiadomość. Hellpoint zmierza na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

Jeszcze w lutym firma tinyBuild ujawniła oficjalną datę premiery RPG akcji zatytułowanego Hellpoint. Utrzymana w klimatach science-fiction gra inspirowana serią Dark Souls miała ukazać się już 16 kwietnia, ale okazuje się, że tak się nie stanie. Wydawca gry opublikował nowy, efektowny zwiastun produkcji, ale ujawnił też przy tym, że Hellpoint zostało opóźnione z uwagi na panującą na świecie sytuację.

Wedle rzeczonego komunikatu Hellpoint ma zadebiutować na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One jeszcze przed końcem drugiego kwartału, ale na razie nie wskazano konkretnego terminu. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał.

O ile zasmuca nas coraz biedniej prezentujący się wiosenny kalendarz, to wydaje się, że odpowiedzialne za projekt studio Cradle Games otrzymało szansę, by jeszcze dopieścić finalną wersję. Niedawno ekipa opublikowała wersję próbną tytułu w postaci samodzielnej opowieści Hellpoint: The Thespian Feast, a ta wywołała mieszane uczucia użytkowników Steam. Jednym słowem, jest nad czym pracować, a nam pozostaje wyczekiwać kolejnych doniesień.

https://www.youtube.com/watch?v=iamq4717Quc&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl