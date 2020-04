"Średniowieczne GTA" otrzymało wersję demonstracyjną – wypróbuj Rustler: Prologue

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy z polskiego studia Jutsu Games postanowili udostępnić na platformie Steam wersję demonstracyjną gry Rustler z podtytułem Prologue. Mowa o grze akcji, określanej przez wielu mianem średniowiecznego GTA – wszyscy zainteresowani mogą aktualnie dodać bez żadnych dodatkowych opłat wspomniane demo do swojej biblioteki i rozegrać trzy misje fabularne, wraz z kilkoma mniejszymi minigrami. Na ten moment produkcja znajduje się w fazie wczesnego dostępu. Co ciekawe, sami twórcy zapewniają, że Rustler: Prologue to coś więcej, niżeli zwykła wersja demonstracyjna – przekonują, aby potraktować ją jako osobną, tyle że nieco krótszą grę, której głównym celem jest przedstawienie nam głównego bohatera tytułu, średniowiecznego przestępcy o imieniu Guy.

Rustler ma przypominać Grand Theft Auto przede wszystkim pod względem mechanik – otrzymamy bowiem otwarty świat do eksploracji, będziemy wykonywać najróżniejsze misje, przy okazji popełniając kolejne, coraz to gorsze przestępstwa, tyle że w realiach średniowiecznych. Na ten moment nie znamy daty premiery pełnej wersji gry.

