Call of Duty: Warzone prawdopodobnie otrzyma tryb duetów

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnej stronie gry Call of Duty: Warzone pojawiła się pewnym momencie informacja – jak donosi serwis Games Radar, powołując się na profil Call of Duty: Warzone News na Twitterze – o trybie duetów, które miałyby pojawić się we wspomnianym battle royale. Chodzi tutaj dokładnie o grafikę promującą tryb, na której możemy ujrzeć dwójkę walczących żołnierzy i wyraźny napis DUOS. Oczywiście, informacja szybko zniknęła ze strony, aczkolwiek w internecie nic nie ginie. Zresztą, takie posunięcie ze strony Infinity Ward byłoby naprawdę dobre – duety to prawdopodobnie jedna z najpopularniejszych próśb od fanów należących do społeczności Call of Duty: Warzone.

https://twitter.com/BattleRoyaleCoD/status/1247947006103953408?s=20

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Warzone zadebiutowało 10 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Deweloperzy przygotowali samodzielnego klienta, jednak możemy także uruchomić tryb battle royale za pośrednictwem najnowszej odsłony serii – ta zaś, czyli Call of Duty: Modern Warfare, zadebiutowała natomiast 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.