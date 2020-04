Google Stadia Pro dostępne całkowicie za darmo przez dwa miesiące

News

Maria Wawrzyniak ,

Firma postanowiła zareagować na obecną sytuacją (ewentualnie zdała sobie sprawę z własnej) i zachęca do korzystania ze Stadia Pro w ramach darmowego dostępu.

Od premiery usługi streamingowej Google Stadia minęło już parę miesięcy – usługa nie miała łatwego życia od samego początku. Dzisiaj natomiast przedstawiciele firmy zdecydowali się ogłosić nową ofertę, w ramach której gracze z czternastu krajów mogą przez dwa miesiące korzystać z abonamentu Google Stadia Pro całkowicie za darmo. W oficjalnym komunikacie Google przyznaje, iż zdaje sobie sprawę z panującej aktualnie na całym świecie trudnej sytuacji.

Każdy, kto ma ochotę skorzystać z oferty, może po prostu udać się na główną stronę usługi i zarejestrować konto. Jeśli jednak posiadacie już subskrypcję Google Stadia (aczkolwiek usługa oficjalnie nie jest dostępna w naszym kraju), firma nie pobierze od Was żadnych opłat przez kolejne dwa miesiące. Gracze otrzymają dostęp do Stadia Pro, w której ofercie znajdują się takie tytuły, jak Destiny 2: The Collection, GRID czy SteamWorld Dig 2. Oczywiście, istnieje również opcja dokupienia gier. Zaznaczamy, że na ten moment Google Stadia dostępna jest w Belgii, Kanadzie, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych.

