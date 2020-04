News

Kilka dni temu zgłaszaliśmy, że jedna z pierwszych gier zapowiedzianych bezpośrednio na konsole PlayStation 5 – Godfall – pojawiła się na okładce najnowszego Official PlayStation Magazine UK. Co prawda, przy okazji liczyliśmy na pełnoprawną prezentację gry, lecz nawet jeśli wydawca nie chce odkrywać jeszcze wszystkich kart, to mamy coś, co Was zainteresuje.

Okazuje się, że świat zaprezentowany w Godfall czerpie mnóstwo inspiracji z cyklu książek fantasy Archiwum Burzowego Światła autorstwa Brandona Sandersona. Podczas rozgrywki wcielimy się w członka zakonu rycerskiego, którego zadaniem jest powstrzymać pozornie nieuchronny koniec świata.

Twórcy oddają do naszej dyspozycji 3 klasy postaci oraz możliwość zabawy w kooperacji z innymi graczami, a bardzo dużą rolę w świecie odgrywają żywioły. Technicznie rozgrywka jest wypadkową pomiędzy Dark Souls a Monster Hunter World, gdzie liczy się zręczność i wyczucie dogodnego momentu na wyprowadzenie ciosów.

Niestety na tę chwilę to wszystko, co ujawniono, ale liczymy, że niebawem Gearbox uraczy nas obszerną prezentacją rozgrywki. Godfall zmierza na PC za pośrednictwem Epic Games Store i PlayStation 5 z datą premiery wyznaczoną na koniec bieżącego roku.

https://www.youtube.com/watch?v=5vX-257ns6g

