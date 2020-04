News

LM ,

Wygląda na to, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Amazona, zaprezentowana jeszcze w 2016 roku gra MMORPG zatytułowana New World już niebawem zagości na komputerach osobistych. Za pośrednictwem swojego internetowego sklepu firma podała, że New World ukaże się na rynku dokładnie 26 maja.

Tytuł będzie dystrybuowany w dwóch edycjach – standardowej, w której za ok. 140 PLN nabędziemy samą grę; oraz cyfrowej Deluxe, gdzie za niespełna 180 PLN otrzymamy też pakiet kosmetycznych dodatków i cyfrowy artbook. Jednocześnie osoby, które zdecydują się na przedpremierowy zakup gry, mogą liczyć na kosmetyczne dodatki w grze i gwarantowany dostęp do testów beta New World.

New World to nastawiona na rozgrywkę w sieci gra RPG z elementami walki o przetrwanie. Produkcja przeniesie nas do alternatywnej wizji XVII wieku, gdzie rozmaite nacje ściągają do tytułowego Nowego Świata, by walczyć o złoża potężnego magicznego surowca. Sytuację utrudnia fakt, iż fantastyczny świat wykształcił własny ekosystem, który korzysta z mocy zasobu i zamierza bronić go przed najeźdźcami.

Gra powstaje z myślą wyłącznie o PC.

https://www.youtube.com/watch?v=Na4MWetfN8Q

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl