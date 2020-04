Poznaliśmy oficjalną datę premiery Legends of Runeterra, karcianki od Riot Games

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnej stronie internetowej gry Legends of Runeterra pojawiła się wczoraj wiadomość, w której twórcy ze studia Riot Games postanowili ujawnić datę premiery pełnej wersji karcianki. Ta zadebiutuje już 30 kwietnia bieżącego roku i, co ciekawe, będzie dostępna nie tylko na komputerach osobistych, ale również na urządzeniach mobilnych, obsługując przy tym funkcję cross-play. To jednak nie wszystko, bowiem razem z wyjściem z bety twórcy poinformowali, że dodadzą do gry kolejny – siódmy – region oraz ponad 120 nowych kart. Część z nich mamy poznać w najbliższych tygodniach, natomiast patch, który je wprowadzi, zadebiutuje 28 kwietnia. Warto zaznaczyć, że debiut Legends of Runeterra w żadnym wypadku nie wpływa na Wasze dotychczasowe postępy – wszystko, co udało się Wam osiągnąć oraz zdobyć w trakcie trwania beta-testów zostanie zachowane po premierze karcianki w pełnej wersji. Jeśli wzięliście udział we wspomnianych testach, zalecamy przed 8 maja (dokładnie przed godziną 8:59 czasu polskiego) zalogować się do gry, bowiem otrzymacie wówczas w prezencie unikalnego strażnika, Pomylonego Poro (Moonstruck Poro Guardian).

