Jedna z kart z Magic: The Gathering została przemianowa... z powodu koronawirusa

Maria Wawrzyniak

Jak donosi serwis Polygon, deweloperzy ze studia Wizards of the Coast poinformowali o dość niespodziewanej zmianie dotyczącej jednej z kart w grze Magic: The Gathering. Chodzi bowiem o kartę z potworem, który nazywał się... Spacegodzilla, Death Corona – wszystko za sprawą ataku corona beam. Jak nietrudno się domyślić, przy tworzeniu karty twórcy nie przewidzieli, że sytuacja na świecie zmieni się tak szybko i tak drastycznie. Jak jednak możemy przeczytać we wspomnianym komunikacie, twórcy zapowiedzieli już zmianę nazwy na Spacegodzilla, Void Invader. Choć cała sytuacja jest absurdalna, tak daje do myślenia – czy to już przesada? Jak uważacie?

Na koniec przypomnijmy, że Magic: The Gathering zadebiutowało 26 września 2019 roku na komputerach osobistych. Rok wcześniej produkcja zadebiutowała we wczesnym dostępie. Jest to wirtualna adaptacja kolekcjonerskiej gry karcianej wspomnianej firmy Wizards of the Coast.

