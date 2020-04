News

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że Bethesda nie zamierza przyłączyć się do cyfrowych prezentacji zastępujących odwołane targi E3 2020. Nie, żeby była wielka szansa, by w tym roku zobaczyć nowy materiał z The Elder Scrolls 6, ale teraz pewnie jest, że nie zobaczymy ani kontynuacji Skyrima, ani wciąż enigmatycznego Starfield. Tymczasem youtubowym na kanale Digital Dreams opublikowano materiał, który daje nam przedsmak tego, co może zaoferować szósta pełnoprawna odsłona serii The Elder Scrolls.

Na załączonym do wiadomości materiale widzimy oczywiście The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition na maksymalnych ustawieniach grafiki i ze wsparciem modyfikacji, ale trzeba przyznać, że gra w takim ujęciu wygląda fenomenalnie. Odbicia na powierzchni wody, roślinność, oświetlenie i prezentacja zjawisk pogodowych – tak powinno wyglądać TES6, a może liczycie, że Bethesda zapewni nam prawdziwy opad szczęki? Polecam włączyć, chociaż fragment wideo w 4K, ale wiecie, tak oszczędnie.

Przy okazji warto wspomnieć niedawne plotki, wedle których, The Elder Scrolls 6 ukaże się w okolicach 2025 roku. Czekacie?

https://www.youtube.com/watch?v=ccueip-ruXc

