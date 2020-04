News

Co robi profesjonalny fotograf, żeby nie zwariować podczas izolacji? Fotografuje otwarte światy w grach. Zobacz Dziki Zachód na nowo.

Nawet jeśli o jakiegoś czasu jakoś Wam tak ciaśniej w niegdyś przestronnym mieszkaniu, to wczujcie się na moment w kogoś, kto żyje na co dzień z fotografowania otaczającego go świata. Oczywiście izolacja ma negatywny wpływ na nas wszystkich, ale okazuje się, że niektórzy profesjonalni fotografowie postanowili dać ujście swojej kreatywności w najnowszej grze studia Rockstar Games.

Tak powstały galerie świetnych ujęć z Red Dead Redemption 2, którymi z obserwatorami swoich kanałów na Instagramie podzielili się użytkownicy: nicofroe, sixstreetunder i sleepingastronaut. Do niniejszego tekstu załączyliśmy jedynie wybrane z nich, a jeśli Wam się spodobały, to koniecznie udajcie się na załączone powyżej adresy. Jak oceniacie pracę fotografów?

Przy okazji warto przypomnieć opublikowane niedawno zestawienie gier z otwartym światem, które możecie zgarnąć taniej w promocji na PlayStation Store.

