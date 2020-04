News

LM ,

Kolejna z historii, która rozpoczęła się od niewinnego żartu przy okazji Prima Aprilis. W minionych dniach studio Cellar Door Games uraczyło fanów rzekomą zapowiedzią kontynuacji wydanego w 2013 roku Rogue Legacy. Szybko okazało się jednak, że deweloperzy nie żartowali i już od pewnego czasu po cichu pracowali nad Rogue Legacy 2.

Konkretów dotyczących gry jest jak na lekarstwo, ale przynajmniej ekipa postanowiła podzielić się z nami garścią screenów. Te sugerują, że nie musimy obawiać się rewolucji w rozgrywce i chociaż zapewne Cellar Door pokusi się o wprowadzenie do gry nowych mechanik i zawartości, to będzie to raczej bezpieczna kontynuacja. Rogue Legacy 2 dalej będzie hołdem dla tytułów z ery ośmiu bitów, ale na screenach widać wyraźnie znacznie wygładzone piksele.

Rogue Legacy to dwuwymiarowa gra platformowa z elementami RPG i roguelike. Podczas zabawy przemierzamy proceduralnie generowane poziomy, walcząc z przeciwnikami i unikając zastawionych na nas pułapek. Co ważne, ekipa zaoferowała nam raczej lekkie podejście do klasycznych roguelike’ów, więc po porażce nie zaczynamy zabawy od początku, a zamiast tego wybieramy nowego herosa. Równie ciekawy jest fakt, iż każdy z bohaterów cierpi na jakąś wadę genetyczną, która determinuje warunki i przebieg rozgrywki.

Rogue Legacy zadebiutowało w 2013 roku na PC, a później również na PlayStation Vita, PlayStation 4 i Xbox One.

https://twitter.com/CellarDoorGames/status/1245808522010472455

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl