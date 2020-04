News

Jeśli zdążyliście już ograć wzdłuż i wszerz wszystkie dostępne na rynku strategie bazujące na marce Warhammer, to mamy coś, co Was zainteresuje. Green Man Gaming Publishing pokusiło się o oficjalną zapowiedź adaptacji bitewniaka Aeronautica Imperialis — Flight Command. Tytuł opracuje studio Binary Planets z myślą o komputerach osobistych, a produkcja ukaże się na PC za pośrednictwem Steam już 28 maja. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości zwiastun i galerię screenów.



Aeronautica Imperialis: Flight Command to strategia turowa z dużym naciskiem na taktyczne zagrania i ujmowanie w swoich planach rozmaitych czynników, które mogą zadecydować o naszym sukcesie lub porażce. Poza planowaniem ekipa poświęciła sporo uwagi efektownym starciom jednostek Imperium i Orków, których zmagania zobaczymy podczas dedykowanych przerywników filmowych. Zapowiada się solidna produkcja, którą powinni zainteresować się przede wszystkim fani analogowego Aeronautica Imperialis, ale też wszyscy, którzy już nie raz posyłali jednostki na nieuchronną zgubę w imię Imperatora.



Twórcy obiecują angażującą kampanię fabularną, dodatkowe scenariusze z bogatym tłem fabularnym oraz możliwość zabawy zarówno przeciwko SI, jak i innym graczom. Oczywiście w pakiecie otrzymujemy bazujące na licencji Games Workshop modele jednostek Aeronautica Imperialis i Skwadron Kommanda, a także masę elementów, które przetestują nasze zdolności taktyczne.

